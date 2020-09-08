Режим СПВ позволит в 3,5 раза увеличить число туристов в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Распространение режима свободного порта Владивосток (СПВ) на Благовещенск станет стимулом для развития туризма в Амурской области. По предварительным подсчетам, это позволит к 2030 году увеличить число туристов в 3,5 раза - с 880 тыс. до 3 млн человек, сообщили ТАСС во вторник в министерстве экономического развития области.

"Распространение преференциального режима свободного порта Владивосток на территории муниципальных образований субъектов Дальневосточного федерального округа является одним из наиболее востребованных и эффективных экономических механизмов для привлечения дополнительных инвестиций. Преференциальный режим свободный порт Владивосток станет стимулом для развития туризма - увеличение числа туристов, посещающих город Благовещенск, по прогнозам, возрастет с 880 тыс. человек до 3 млн человек к 2030 году", - сказали в министерстве.

Кроме того, региональные власти прогнозируют создание к 2030 году новых производственных мощностей и рабочих мест, увеличение инвестиций в основной капитал до 28 млрд рублей, рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие жилищного строительства.

В заявку на включение Благовещенска в границы СПВ вошли три инвестиционных проекта компаний "ЗЭД Девелопмент", "Соевый завод АНК" и "Благовещенский ГБЗ". Потенциальным резидентом СПВ также выступает группа компаний "Регион" с проектом по строительству и эксплуатации многофункционального комплекса со спортивным и культурным объектами, а также гостиничным комплексом. "Реализация проектов позволит создать 424 новых рабочих места в сферах туризма, гостиничного бизнеса, производства масел и жиров, готовых кормов для животных, строительных материалов. Ожидаемый объем налоговых поступлений за десять лет с начала запуска проектов составит 1 613,8 млн рублей", - отметили в министерстве.

В августе на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под руководством премьер-министра Михаила Мишустина глава Минвостока РФ Александр Козлов заявил, что льготы и преференции для инвесторов СПВ могут быть распространены на весь Дальневосточный макрорегион. Сейчас режим порто-франко действует всего на 1% территории и охватывает лишь 17% населения.

Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченным налоговым и таможенным режимами. К СПВ относятся 16 муниципальных образований Приморского края, включая территории и акватории морских портов. Режим также распространяется на Ванинский и Советско-Гаванский районы в Хабаровском крае, Корсаковский городской округ в Сахалинской области, городской округ Певек в Чукотском АО и на Петропавловск-Камчатский. Ожидается, что режим будет действовать 70 лет. Статус резидента Свободного порта Владивосток присвоили более 1,8 тыс. инвесторам.