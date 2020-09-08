Титов предложил создать в России "банк плохих долгов"

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать "банк плохих долгов", что, по его мнению, позволит стабилизировать ситуацию в банковском секторе страны в условиях пандемии коронавируса.

"Надо не банкротить банки, а спасать в условиях экономического кризиса. В 1998 году у нас была такая организация - "банк плохих долгов", который стабилизировал ситуацию на кредитном рынке", - сказал он во вторник на встрече с предпринимателями Новосибирска.

По словам Титова, по состоянию на 1 августа просроченная задолженность в корпоративном секторе составила 8,2% от его объема. Размер сомнительных, проблемных и безнадежных кредитов в банковской системе России достиг примерно 11,56 трлн рублей, а сформированные резервы на возможные потери - чуть больше половины от этого числа - 6,21 трлн рублей, отметил он.

По мнению бизнес-омбудсмена, "банк плохих долгов" должен создаваться частным капиталом. "При государственном владении у менеджеров создается стимул увеличить количество долгов под управлением "плохого" банка, чтобы обеспечить рабочие места. Также важно ставить предельный срок существования такого банка. Обычно за 4 года - 8 лет можно разобраться с долговыми активами, оценить их реальную стоимость, продать те активы, которые имеют какую-то остаточную стоимость", - добавил Титов.

В мае рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о создании так называемого фонда плохих активов, куда банки смогут временно продать долги, образовавшиеся в условиях пандемии коронавируса. Сенаторы также предложили разработать соответствующий законопроект.

При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что не видит веских причин для создания в России фонда "плохих активов". По ее словам, международный опыт показывает, что такие банки-фонды создаются только тогда, когда так называемые плохие долги накапливаются в таком объеме, который может создавать риски финансовой стабильности для системы в целом. Она добавила, что ЦБ предпринимает меры, чтобы снизить риски возникновения такой ситуации.