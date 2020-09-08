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Крым из-за пандемии увеличил расходы на социальную сферу и культуру

Их общий объем за восемь месяцев текущего года превысил 47 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Крым в период пандемии израсходовал на социальную и культурную сферы 47 млрд рублей, что почти на 21% больше прошлогоднего показателя за восемь месяцев. Об этом во вторник сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"Расходы на социально-культурную сферу по итогам восьми месяцев текущего года превысили 47 млрд рублей. Это почти на 21% больше аналогичного показателя прошлого года", - написал Аксенов.

Он добавил, что поддержка предпринимателей полуострова, пострадавших от пандемии, также продолжается. "Пройден сложный период ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Своевременно и в полном объеме выполняются социальные обязательства перед крымчанами, осуществляются региональные выплаты организациям и предпринимателям из отраслей, наиболее пострадавших в ситуации с коронавирусом", - отметил Аксенов.

В Крыму за период пандемии зарегистрировали около 3 тыс. случаев коронавируса. Выздоровели около 2 тыс. человек, умерли более 30 пациентов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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