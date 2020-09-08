В Минсельхозе заявили, что валовой сбор подсолнечника сохранит стабильность на рынке

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Валовой сбор подсолнечника в текущем сезоне позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Валовой сбор подсолнечника в текущем сезоне позволит обеспечить сырьем предприятия переработки и сохранить стабильную ситуацию на рынке", - считают в министерстве.

В Минсельхозе также сообщили о том, что несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде южных регионов страны в период вегетации растений, министерство ожидает урожай подсолнечника в текущем году на уровне средних многолетних значений. При этом, по предварительному прогнозу, он будет несколько ниже рекордного показателя 2019 года.

Так, в 2019 году в России собран рекордный урожай подсолнечника - 15,3 млн тонн. На 7 сентября 2020 года подсолнечник убран с площади 705,4 тыс. га, собрано 1,2 млн тонн, что на 20% превышает показатель на аналогичную дату 2019 года.

Ранее эксперты компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков, сообщили, что ожидают рост стоимости подсолнечника на 20% из-за неурожая этой культуры. По их данным, средняя цена на российском рынке на подсолнечник по итогам прошлой недели составила 22 тыс. 575 руб. за т без НДС. Аналитики прогнозируют, что в этом года Россия соберет 11,8 млн т маслосемян, что на 23% меньше, чем в прошедшем году. Основная причина - неблагоприятные погодные условия, в первую очередь, на Юге России.