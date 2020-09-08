Минфин проведет 9 сентября аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 9 сентября аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпусков 29013 с погашением 18 сентября 2030 года и 24021 с погашением 24 апреля 2024 года Об этом говорится в материалах министерства.

В частности, аукцион по размещению облигаций выпуска 29013 пройдет в объеме остатков, доступных для размещения. При этом ОФЗ-ПК выпуска 24021 будут размещены в объеме 46,77 млрд рублей по номинальной стоимости.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.