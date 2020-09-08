Между Симферополем и Севастополем отремонтируют участок железной дороги

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт участка путей планируется провести на одной из основных железнодорожных веток Крыма, сообщается во вторник на сайте Главгосэкспертизы.

"Перегон Бахчисарай - Сирень входит в состав железнодорожной линии, связывающей Севастополь и Симферополь. Капитальный ремонт пройдет на ее однопутном участке протяженностью 6,18 км: с 1 496-го км по 1 502-й км. Проектные решения включают замену верхнего строения пути, очистку щебеночного балласта и досыпку нового для обеспечения необходимой толщины слоя, регулировку контактной сети и другие необходимые работы, которые позволят увеличить срок службы верхнего строения пути и будут способствовать сохранению подвижного состава", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на участке перегона Бахчисарай - Сирень после капитального ремонта максимальная скорость движения составит 60 км/ч для грузовых и пассажирских поездов. Финансирование капитального ремонта планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщиком выступит ФГУП "Крымская железная дорога", генеральным проектировщиком является АО "Ленпромтранспроект".

Уточняется, что к настоящему моменту эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России проверили достоверность определения сметной стоимости работ. Выдано положительное заключение.