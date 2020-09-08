Глава ВТБ предложил новый способ по стимулированию занятости населения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин предлагает ввести вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей с детьми для стимулирования занятости населения. Об этом банкир заявил на Московском финансовом форуме.

Ранее Костин предлагал освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц, однако, по словам главы ВТБ, инициатива не нашла поддержки.

"Мы видим, что в ряде западных стран, в том числе Соединенных Штатах, используется система стимулирования занятости, то есть когда мы пытаемся из безработных сделать людей работающих, простимулировать их интерес к работе. И одним из них может являться как бы вычет платежей НДФЛ вплоть до отрицательного для, например, семей малоимущих с большим количеством детей, но именно людей работающих с низкими заработными платами, чтобы простимулировать их выход из безработного в стадию работающего", - сказал Костин.

Он отметил, что такой метод позволит компенсировать издержки родителей, связанные с детьми, после выхода на работу.

Московский финансовый форум проводится с 2016 года. Организаторы форума - Министерство финансов РФ и правительство Москвы. Информационное агентство ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.