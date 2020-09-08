В Северной Осетии приняли три законопроекта по льготам для бизнеса во время пандемии

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 сентября. /ТАСС/. Парламент Северной Осетии во вторник принял в первом чтении три законопроекта, предусматривающих льготы по налогообложению для пострадавших отраслей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"В частности, внесение изменений в республиканский закон "О налоге на имущество организаций" предусматривает предоставление в 2020 году льгот по указанному налогу в размере 50% от налоговых ставок в отношении отраслей, перечень которых утвержден постановлением правительства РФ. Руководством республики принято решение предоставить льготы в размере 50% налоговых ставок в 2020 году по данному виду налога торговым центрам и рынкам, предоставляющим льготы по арендной плате арендаторам", - говорится в сообщении.

Принятие закона приведет к выпадающим доходам консолидированного бюджета в размере около 44 млн рублей.

Также законопроектом "О налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения на территории республики предлагается снижение наполовину ставок для организаций и индивидуальных предпринимателей пострадавших отраслей, применяющих УСН: с 15% до 7,5% и с 6% до 3% в зависимости от объекта налогообложения. Сумма выпадающих доходов оценивается примерно в 74 млн рублей.

Внесение изменений в республиканский закон "О применении патентной системы налогообложения" также влечет за собой снижение налоговой нагрузки для соответствующей категории предпринимателей в два раза. Выпадающие доходы составят порядка 2,4 млн рублей.

В первом чтении депутаты также утвердили законопроект "Об установлении на 2021 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Республики Северная Осетия-Алания". Это позволит увеличить доходы бюджета в 2021 году ориентировочно на 11 млн рублей.