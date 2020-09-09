Республиканцы в Сенате США представили новый законопроект о стимулировании экономики

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Республиканская фракция Сената Конгресса США представила новую версию законопроекта, предусматривающего применение дальнейших мер стимулирования роста национальной экономики в условиях пандемии. Этот пакет внес во вторник на рассмотрение коллег лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл.

Общий объем финансирования заложенных в законопроекте мер составляет порядка $500 млрд. Документ предполагает, к примеру, выделение еще $105 млрд на поддержку школ в связи с распространением коронавируса, $31 млрд на разработку вакцин от него, $16 млрд на проведение медицинских анализов ввиду пандемии, а также ассигнование каждому нуждающемуся $300 в неделю до конца года в качестве федерального пособия по безработице.

Как заявил журналистам Макконнелл, он рассчитывает, что на голосование законопроект может быть вынесен уже в четверг.

Однако нынешняя инициатива не пользуется поддержкой Демократической партии США, которая на данном этапе представляет в Вашингтоне оппозицию. Американские наблюдатели прогнозируют, что предложенный Макконнеллом пакет мер стимулирования экономического роста на фоне пандемии, пятый по счету, не пройдет в верхней палате Конгресса даже этап процедурного голосования. Это фактически подтвердили в совместном письменном заявлении лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. "Республиканцы Сената, как представляется, полны решимости подготовить еще один законопроект, который не приближает решение проблем и движется в никуда", - отметили Шумер и Пелоси. Последняя представляет Демократическую партию и занимает в государственной иерархии США третий по значимости пост.

Переговоры между правящей Республиканской партией и демократами по новому пакету чрезвычайных экономических мер зашли в тупик в конце августа. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше $6 трлн с учетом шагов, сделанных Федеральной резервной системой (центробанком) США. В июле республиканцы в Сенате пытались предложить демократам принять законопроект в объеме еще около $1 трлн, но сторонам не удалось прийти к компромиссу по содержанию текста.