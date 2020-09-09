"Беру" станет разделом "Яндекс.Маркета"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Яндекс.Маркет" станет единым сервисом для онлайн-покупок, с 1 октября пользователи смогут использовать его как для сравнения цен, так и для заказа товаров. При этом бренд маркетплейса "Беру" прекратит свое существование. Об этом говорится в сообщении группы компаний "Яндекс.Маркет".

"Сервис "Беру" станет частью "Яндекс.Маркета" и будет доступен в новом разделе "Покупки". У пользователя будет единый личный кабинет "Маркета", где появятся корзина, история заказов на "Беру" и все накопленные "Беру бонусы", но уже с новым названием - "Маркет бонусы". Условия доставки, привилегии для обладателей подписки "Яндекс.Плюс" сохранятся. К концу 2020 года "Яндекс.Маркет" будет продавать и доставлять более 2 млн товаров". - говорится в сообщении.

"Яндекс.Маркет" обеспечит весь процесс покупки: хранение товаров на складе, обработку и доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с покупателями - по такой модели с компанией сотрудничают более 7 тыс. поставщиков товаров. При этом "Яндекс.Маркет" останется площадкой для сравнения цен и выбора товаров, с которой можно сотрудничать по СРС-модели (модель покупки кликов - прим. ТАСС), - таких партнеров около 25 тыс.

С 1 октября с сайта "Беру" будет осуществляться переадресация на раздел "Покупки" на "Яндекс.Маркете". Клиенты "Беру" будут получать покупки под брендом "Яндекс.Маркет", приложение для покупок также будет переименовано. Для сравнения цен и для покупок на маркетплейсе приложения останутся разными. Для пользователей со "Сбербанк ID", как и для других аккаунтов, будет обеспечена возможность переноса истории покупок и бонусов в аккаунт на "Яндексе". Если клиент "Беру" пользовался "Яндекс.Паспортом", то данные автоматически переносятся.

Партнеры будут сотрудничать с "Маркетом" как и прежде: порядок размещения, ценовая политика и другие условия работы с рекламной платформой "Маркета" и с "Беру" не изменятся. Также остаются в силе все обязательства маркетплейса перед продавцами и покупателями.

"Партнеры смогут выбирать наиболее удобный формат работы: сотрудничать с нами только как с рекламной площадкой, либо поручить "Маркету" все, вплоть до обработки и доставки товара покупателю - это поможет им эффективнее взаимодействовать с "Маркетом" и аудиторией "Яндекса". В будущем магазины получат доступ к аудитории различных сервисов "Яндекса" и смогут использовать единый каталог для размещения товаров в них. Мы также продолжим развивать логистическую инфраструктуру, чтобы предоставлять качественный сервис магазинам и покупателям в разных регионах", - подчеркнул генеральный директор группы компаний "Яндекс.Маркет" Максим Гришаков, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

Группа компаний "Яндекс.Маркет" - предприятие в сфере электронной коммерции, состоит из сервиса для выбора товаров "Яндекс.Маркет", маркетплейса "Беру" со своей сетью постаматов. Во втором квартале Яндекс и Сбербанк договорились о реорганизации совместных предприятий, включая изменение акционерной структуры "Яндекс.Маркета". Сделка была закрыта 23 июля, в результате чего "Яндекс" выкупил долю Сбербанка в "Яндекс.Маркете" и консолидировал 100% бизнеса.