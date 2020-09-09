ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с вкладов

МОСКВА, 9 сентября. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила порядок уплаты налога с банковских вкладов, декларирование налога не потребуется. Об этом говорится в сообщении на сайте ФНС.

"Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, банки будут представлять в территориальные органы ФНС России по месту своего нахождения информацию для расчета НДФЛ. На основании этих сведений будет формироваться сводное налоговое уведомление для уплаты налога вместе с имущественными налогами. То есть декларирование такого дохода не требуется", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ФНС пояснили, как будет формироваться налоговая база. "Налоговая база будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода", - говорится в сообщении.

Согласно приведённому ФНС примеру, если доход с суммы вклада налогоплательщика за 2021 год составил 86 800 рублей (1 400 000 рублей × 6,2%), то необлагаемый процентный доход составит 45 000 рублей (1 000 000 рублей × 4,5%). Если на 1 января 2021 года ключевая ставка Банка России сохранится на сегодняшнем уровне, то НДФЛ к уплате с суммы процентов составит 5 434 рубля - это (86 800 - 45 000) × 13%. При этом если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13% применяется к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом, который остается неизменным - для этого примера 45 000 рублей.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налога в 13% на доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн рублей. Налог начнет действовать с 2021 года.