Доля вложений нерезидентов в ОФЗ в августе снизилась до 28,5%

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Доля вложений иностранных инвесторов в облигации федерального займа (ОФЗ) в августе снизилась на 0,4 п.п., до 28,5%. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России.

"Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в августе, несмотря на рост вложений в абсолютном выражении на 10,9 млрд руб., снизилась на 39 б.п. и составила на конец месяца 28,5%", - отмечается в документе.

Снижение доли обусловлено общим ростом рынка и невысокой долей участия нерезидентов в новых размещениях ОФЗ-ПК (с переменным купонным доходом). Поддержку вторичному рынку ОФЗ оказали cистемно значимые кредитные организации, купившие бумаги на сумму 39,5 млрд рублей.

Также отмечается, что в августе на фоне усиления геополитических рисков и ожидания участников рынка скорого завершения цикла снижения ключевой ставки наблюдался рост доходностей кривой ОФЗ по всей ее длине, в среднем на 0,1 п.п.

Итого за август Минфин России привлек через выпуски ОФЗ на аукционах 179 млрд руб. по номиналу, что составило 17,9% от запланированного на III квартал объема размещения в 1 трлн руб. "На аукционах 12 и 19 августа Минфин принял решение не осуществлять привлечение средств: первый аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам, а второй отменен в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках в целях содействия процессу стабилизации рыночной ситуации", - пояснили в ЦБ.

На вторичном биржевом рынке ОФЗ основные покупки осуществляли cистемно значимые кредитные организации (нетто-покупки составили 39,5 млрд руб.), что оказывало стабилизирующее воздействие на рынок.