Бывший глава Volkswagen предстанет перед судом по делу о "дизельном скандале"

БЕРЛИН, 9 сентября. /ТАСС/. Окружной суд в городе Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) допустил к рассмотрению иск по делу о "дизельном скандале" против экс-главы германского автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении инстанции.

Прокуратура Брауншвейга обвиняет 73-летнего менеджера и еще четырех человек в мошенничестве и нарушении закона о противодействии недобросовестной конкуренции. По версии следствия, Винтеркорн знал, что концерн в 2014 году за десятки миллионов евро обновил программное обеспечение автомобилей, которое не решило проблему с выхлопами. Оно было "необходимо для того, чтобы скрыть истинную причину завышенных показателей выбросов" дизельных машин, говорилось в сообщении прокуратуры.

Когда начнется процесс, пока неизвестно.

В 2015 году выяснилось, что автомобили Volkswagenа были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

Следователи исходят из того, что Винтеркорн знал о манипуляциях, но своевременно не сообщил о потенциальных рисках для финансистов и инвесторов.