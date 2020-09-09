Генпрокурор РФ намерен выстраивать отношения с бизнес-сообществом в рамках прямого диалога

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов намерен выстраивать отношения с бизнес-сообществом в рамках открытого диалога, чтобы не терялись проблемы, требующие быстрых решений. Об этом он заявил в своем первом интервью.

"Я в целом убежден, что работа с бизнес-сообществом должна строиться в атмосфере открытости и в рамках прямого диалога, исключающего лишние бюрократические проволочки, за которыми могут теряться проблемы, требующие срочного решения", - заявил он в интервью газете "Коммерсантъ".

"Наш опыт работы в разгар пандемии доказал верность данного утверждения. Личная координирующая роль прокуроров в налаживании контактов с предпринимателями, наиболее пострадавшими от кризиса, путем организации прямого диалога помогла на этом этапе многим из них получить гарантированные меры поддержки. Подобные формы общения, безусловно, продолжатся", - заверил он.

Напомнив, что это направление работы в прокуратуре сформировалось давно, генпрокурор отметил, что только в период ограничительных мер из-за коронавируса прокуроры помогли восстановить права более 6,5 тыс. предпринимателей на государственную поддержку, после вмешательства прокуроров только за первое полугодие предпринимателям при помощи прокуроров выплачены долги по госконтрактам на 16,5 млрд руб.

"Подобная работа ведется давно, сейчас она максимально актуализирована и будет осуществляться в заданном ритме до преодоления наблюдаемых трудностей", - подчеркнул генпрокурор.