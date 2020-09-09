"Автодор" определил победителей конкурса на строительство этапов трассы Москва - Казань

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "Автодор" идентифицировал победителей конкурса на строительство семи этапов новой платной трассы Москва - Казань, следует из материалов закупки, опубликованных в среду на официальной площадке госкомпании.

Ранее было принято решение разделить строительство скоростной автодороги на 9 этапов. Работы по ним должны одновременно завершиться в 2024 году.

Так, строить первый этап (0-80 км, Московская, Владимирская области) будет компания "Стройтрансгаз" за 53,11 млрд рублей. Вторым этапом (80-116 км, Владимирская область) займется РСК, стоимость работ составит 21,2 млрд рублей. Третий (116-224 км, Владимирская область) получил ВАД за 59,5 млрд рублей. Четвертый (224-347 км, Владимирская, Нижегородская области) - ДСК Автобан за 79,6 млрд рублей. Пятый - CRCC (347-454 км, Нижегородская область) за 58,3 млрд рублей. Шестой (454-586 км, Нижегородская область и Чувашия) - ДСК Автобан за 69,2 млрд рублей. Подрядчиком на строительство восьмого этапа (663-729 км) за 123,2 млрд рублей стала Трансстроймеханизация, которая в ходе реструктуризации Мостотреста будет передана "Нацпроектсрою".

Как ранее сообщал вице-премьер РФ и глава наблюдательного совета "Автодора" Марат Хуснуллин, конкурс на строительство нулевого этапа трассы Москва - Казань - обход Балашихи и Ногинска - будет объявлен в течение ближайших двух месяцев.

Что касается строительства седьмого этапа автодороги (586-663 км, Татарстан и Чувашия), то госкомпания отменила ранее объявленный на него конкурс.

О трассе Москва - Казань

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу построить трассу Москва - Казань в 2024 году, вместо ранее запланированного 2027 года. Общий объем финансирования проекта превышает 650 млрд рублей. Проект трассы М-12 включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа - Западный Китай.