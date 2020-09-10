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Huawei в 2021 году выпустит смартфон на собственной операционной системе

Речь идет об ОС Harmony 2.0

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная компания Huawei представила обновленную версию операционной системы собственной разработки Harmony 2.0.

Как заявил в четверг исполнительный директор по потребительскому сектору Юй Чэндун (также известен как Ричард Юй), в следующем году компания планирует выпустить смартфон, работающий на обновленной операционной системе.

"В следующем году Huawei намерена выпустить смартфон на операционной системе Harmony 2.0", - сказал он на презентации, которая состоялась в четверг в южной китайской провинции Гуандун.

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