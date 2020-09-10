ЛИПЕЦК, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Липецкой области ввели специальные кредиты для самозанятых граждан, которые теперь могут получить займ до 300 тыс. рублей на год. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства ввел новый займ специально для самозанятых граждан, максимальная сумма годового кредита - 300 тыс. рублей", - сказал Артамонов. Заемные средства можно направить на приобретение оборудования для работы, транспорта, а также товаров и расходных материалов или потратить на оплату работ и услуг.

"Проценты за пользование займом установлены в размере двух ключевых ставок Банка России, на сегодняшний день это 8,5% годовых", - добавил глава обладминистрации. Он подчеркнул, что при обращении в фонд самозанятые смогут получить ответ на свой запрос по выдаче кредита в течение трех дней.

"Содействие развитию малого и среднего бизнеса - стратегический приоритет областных властей, в регионе создан эффективный механизм господдержки предпринимательства на самых разных этапах - от старта бизнеса до его модернизации", - сказал Артамонов. Он подчеркнул, что новый кредитный продукт станет альтернативой потребительским банковским кредитам для физлиц, которыми до этого могли воспользоваться предприниматели, применяющие специальный налоговый режим.

В пресс-службе областной администрации в свою очередь пояснили, что на данный момент в регионе зарегистрировано свыше 1,2 тыс. самозанятых граждан. "В основном это водители такси, репетиторы, няни, мастера маникюра и парикмахеры", - сказали в пресс-службе.