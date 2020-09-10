ЦБ планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макропрогноза

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза, следует из проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.

"Банк России будет предпринимать дальнейшие шаги в направлении повышения информационной открытости. Планируется расширение линейки публикаций за счет регулярных материалов территориальных учреждений Банка России. Для повышения прозрачности и четкости коммуникации относительно перспектив денежно-кредитной политики Банк России планирует начать публикацию траектории ключевой ставки в рамках своего макроэкономического прогноза", - указано в материалах ЦБ.

Банк России в 2021 году планирует провести восемь заседаний совета директоров, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки.

Первое заседание пройдет 12 февраля, последнее - 17 декабря. После каждого заседания совета директоров по ключевой ставке глава регулятора Эльвира Набиуллина будет давать пресс-конференцию.

В 2020 году совет директоров ЦБ РФ также проведет восемь заседаний по вопросу ключевой ставки. Следующее заседание запланировано на 18 сентября, а последнее - на 18 декабря этого года.