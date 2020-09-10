Роспотребнадзор не планирует ограничивать размещение аптек в жилых домах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Размещение аптек в жилых домах не планируется ограничивать, таких требований нет в проектах нормативно-правовых актов Роспотребнадзора. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Все размещенные в жилых домах аптеки продолжат свою работу в соответствии с теми требованиями, которые были утверждены ранее. Роспотребнадзор при подготовке проектов нормативно-правовых актов руководствуется прежде всего правом потребителей на безопасную и комфортную среду", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что проблема повышенного уровня шума в мегаполисах особенно актуально для жителей первых и вторых этажей домов, в которых расположены кафе, магазины и предприятия сферы услуг. "Именно поэтому проведение разгрузочных работ грузовым транспортом должно осуществляться через вход, изолированный от жилой части здания. Указанные нормы действуют более 20 лет", - добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее "Известия" со ссылкой на проект санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению, разработанный ведомством, сообщили о том, что Роспотребнадзор предложил ввести новые требования, которые обязывают аптеки организовать специальную разгрузочно-погрузочную площадку при пользовании грузовым транспортом для доставки товаров.