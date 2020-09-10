"Роснефть" внедрила нейросеть для мониторинга охраны труда на Новокуйбышевском НПЗ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Специалисты Новокуйбышевского НПЗ (входит в Самарскую группу предприятий "Роснефти") разработали и внедрили инновационную программу мониторинга охраны труда с применением обучающейся нейросети. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

Принцип работы программы основан на технологии искусственного интеллекта, который захватывает видеопоток с камер наблюдения, выделяет зоны производства и распознает нарушение правил техники безопасности. Фотофиксация нарушения считывается программой и направляется в единый информационный центр предприятия.

"Применение нейросети позволит также контролировать использование работниками средств индивидуальной защиты и идентифицировать персонал, находящийся на производственной площадке без специального допуска", - говорится в сообщении.

Цифровизация во всех областях деятельности компании - одна из ключевых задач стратегии "Роснефть-2022". Внедрение цифровых технологий призвано повысить прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по всей производственной цепочке, пояснили в компании.

Новокуйбышевский НПЗ - крупнейшее предприятие Самарской производственной площадки НК "Роснефть". Мощность переработки НПЗ составляет 8,2 млн т нефти в год. Предприятие производит топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов. Около 30 видов продукции предприятия отгружается в регионы России и страны ближнего зарубежья железнодорожным, автомобильным и речным транспортом.