Сбербанк отмечает снижение туристического потока в Краснодарский край в августе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Турпоток в Краснодарский край в августе снизился после восстановления в июле до 90% от уровня 2019 года, сообщил журналистам вице-президент Сбербанка Станислав Карташов в ходе пресс-брифинга, посвященного исследованию банка последствий ослабления ограничительных мер для деловой активности и потребительского рынка РФ.

"После снижения турпотока во втором квартале, в июле произошло восстановление до 90% от уровня 2019 года. В августе вновь произошло снижение, минус 17 процентных пунктов к 2019 году, возможно, из-за открытия границы с Турцией", - сказал он.

Также Карташов отметил, что траты россиян в других категориях товаров в основном в августе были ниже уровней 2019 года. Так, расходы на кафе и рестораны, обслуживание автомобилей (включая траты на АЗС и автомойки), парикмахерские и салоны красоты снизились относительно прошлого года. Расходы на медицинские услуги остались в прежнем объеме, на образование - превысили прошлогодний уровень.