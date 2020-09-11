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Варшава предложила белорусским фирмам переехать в Польшу

Предложение представляет собой "комплексный пакет, который помогает IT-специалистам, стартапам и другим компаниям беспрепятственно переехать на территорию Республики Польша"
Варшава AP Photo/Czarek Sokolowski
Описание
Варшава
© AP Photo/Czarek Sokolowski

ВАРШАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Польши предложило белорусским компаниям переехать в республику. Соответствующая информация размещена в пятницу на польском правительственном сайте.

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Предложение представляет собой "комплексный пакет, который помогает IT-специалистам, стартапам и другим компаниям беспрепятственно переехать на территорию Республики Польша". "Благодаря пакету услуг вы среди прочего сможете узнать, как быстро и эффективно начать бизнес в Польше, получить поддержку в переезде сотрудников и их семей или получить юридическую и визовую помощь", - говорится в сообщении.

"Кроме того, физические лица и компании из Белоруссии могут рассчитывать на облегчение контактов с органами местного самоуправления или особыми экономическими зонами, которые активно участвуют в подготовке предложения для перемещенных сотрудников и их семей, создавая временные офисы и жилые помещения. Кроме того, дети, продолжающие обучение в польских школах, будут иметь право на дополнительные часы обучения польскому языку", - отмечается в опубликованном тексте предложения польского правительства. Одним из элементов пакета также является поддержка в виде связи предпринимателей с инвесторами.

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