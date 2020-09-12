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Правительство России расширило список видов деятельности для инвесторов в Амурской области

Одним из проектов по недвижимости станет строительство микрорайона в городе Свободном

ТАСС, 12 сентября. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, распространяющее особый правовой режим предпринимательской деятельности на операции с недвижимостью для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Свободный" в Амурской области. Об этом сообщается в субботу в релизе правительства РФ.

"Принятое решение будет способствовать привлечению инвестиций в сферу жилищного строительства, а также развитию инженерной, социальной и коммерческой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы правительства, один такой проект уже запланировали. Речь идет о строительстве микрорайона в городе Свободном в Амурской области. Там смогут жить до 5 тыс. человек. Там же разместят важные объекты: детский сад, школа, магазин и тренировочный комплекс. Проект планируется реализовать в течение ближайших пяти лет.

ТОР "Свободный" создана в 2017 году. В ее границах действует режим свободной таможенной зоны. Кроме того, резидентам доступны льготные налоговые условия, включая пониженные тарифы страховых взносов, и упрощенные административные процедуры.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАмурская область
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