Правительство России расширило список видов деятельности для инвесторов в Амурской области

ТАСС, 12 сентября. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, распространяющее особый правовой режим предпринимательской деятельности на операции с недвижимостью для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Свободный" в Амурской области. Об этом сообщается в субботу в релизе правительства РФ.

"Принятое решение будет способствовать привлечению инвестиций в сферу жилищного строительства, а также развитию инженерной, социальной и коммерческой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы правительства, один такой проект уже запланировали. Речь идет о строительстве микрорайона в городе Свободном в Амурской области. Там смогут жить до 5 тыс. человек. Там же разместят важные объекты: детский сад, школа, магазин и тренировочный комплекс. Проект планируется реализовать в течение ближайших пяти лет.

ТОР "Свободный" создана в 2017 году. В ее границах действует режим свободной таможенной зоны. Кроме того, резидентам доступны льготные налоговые условия, включая пониженные тарифы страховых взносов, и упрощенные административные процедуры.