СМИ: ByteDаnce не продаст США алгоритм приложения TikTok

ТАСС, 13 сентября. Компания ByteDance не намерена продавать США алгоритм приложения TikTok. Об этом в воскресенье сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

"Компания не будет передавать исходный код никакому покупателю из США, но технологическая команда TikTok в США может разработать новый алгоритм", - сообщил источник изданию. По его данным, ByteDance уже уведомила власти США и потенциальных покупателей о своем решении.

Американский лидер Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку о приобретении социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории.

Представители американского подразделения TikTok 24 августа подали в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния иск к администрации США. Они требуют отменить решение о возможном запрете на работу TikTok в стране.