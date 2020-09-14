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ОПЕК готова регулировать мировой рынок нефти еще на протяжении не менее 60 лет

Организация отмечает 14 сентября 60-летие со дня основания

ТАСС, 14 сентября. Организация стран экспортеров нефти (ОПЕК) отмечает в понедельник 60-летие основания и рассчитывает сохранить роль стабилизатора на глобальном рынке нефти еще на протяжении не менее шести десятилетий. Об этом в своей поздравительной речи, опубликованной на сайте секретариата, сказал генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

"Смотря в будущее, ОПЕК готова к новым вызовам, с которыми мы столкнемся в ближайшие 60 лет нашей истории. Наш интерес состоит в сбалансированном и стабильном нефтяном рынке во благо как производителей, так и потребителей", - сказал он, отметив, что организация успешно справляется с этой миссией через соглашение о регулировании добычи нефти, известное как ОПЕК+, в котором участвуют 23 страны, включая Россию. Баркиндо считает, что именно оно позволит человечеству достичь устойчивого развития при сокращении энергетической бедности.

ОПЕК основана в сентябре 1960 года на нефтяной конференции в Багдаде пятью государствами - Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Позднее к ним присоединились и другие страны. По состоянию на март 2020 года, в состав ОПЕК входят 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея. Штаб-квартира расположена в Вене. На ОПЕК приходится треть всей мировой добычи нефти.

Изначально мероприятия, посвященные 60-летию ОПЕК, планировалось провести в Багдаде, однако из-за эпидемиологической обстановки и транспортных ограничений встречу было решено перенести, сообщили в секретариате. По данным источников ТАСС, предварительно, она может состояться 4 декабря в столице Ирака, если влияние пандемии к этому времени ослабнет.

Как отмечает Баркиндо в своей речи, праздничная встреча членов ОПЕК должна пройти в выставочном комплексе Al-Shaab в Багдаде, она будут включать не только министерские консультации, но и музыкальные и культурные мероприятия.

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Баркиндо, Мухаммед
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