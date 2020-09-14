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Новый авиарейс свяжет Благовещенск с городом Тында в Амурской области

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и пятницам

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Сила" ("Сибирская легкая авиация") будет осуществлять полеты между Благовещенском и городом Тында в Амурской области. Первый рейс запланирован на пятницу, сообщила в понедельник пресс-служба Благовещенского аэропорта.

"У жителей Амурской области появилась возможность летать два раза в неделю из Тынды в Благовещенск и обратно. Авиакомпания "Сила" обратилась на выполнение программы полетов по маршруту Тында - Благовещенск с частотой два раза в неделю, по средам и пятницам", - говорится в сообщении.

Двухчасовой перелет из Благовещенска в город на севере Амурской области будет осуществляться на двухмоторном самолеты Let L-410 и лайнере Ан-2. Вместимость самолетов - 17 и 15 пассажиров соответственно. Как уточнили ТАСС в представительстве авиакомпании в Тынде, стоимость билета без комиссионных сборов составит от 2,5 до 3,5 тыс. рублей.

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