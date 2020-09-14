Бензин Аи-92 за неделю подорожал на 1 копейку

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 7 по 11 сентября 2020 г. выросли на 1 коп. по сравнению с предыдущей неделей, до 43,53 руб. за литр. Цены на бензин Аи-95 и дизельное топливо не изменились и сохранились на уровне 47,06 руб. и 48,18 руб. за литр соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

За отчетный период бензин Аи-92 наиболее всего подорожал в Сибирском федеральном округе - на 2 коп., до 42,93 руб. за литр. В то же время в Дальневосточном федеральном округе бензин данной марки снизился в цене на 3 коп., до 48,19 руб. за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 48 тыс. 818 руб. за т, что на 1 тыс. 288 руб. ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 1 тыс. 134 руб. - до 49 тыс. 173 руб. за тонну.

По данным Thomson Reuters Kortes, бензин Аи-95 более всего подорожал в Южном федеральном округе - на 4 коп., до 49,11 руб. за литр, а в Дальневосточном округе стоимость бензина Аи-95 опустилась на 11 коп. - до 50,34 руб. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 49 тыс. 490 руб. за т, что на 1 тыс. 168 руб. ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 1 тыс. 173 руб. - до 49 тыс. 773 руб.

Стоимость авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период не изменилась и осталась на отметке в 47 тыс. 223 руб. за т.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.