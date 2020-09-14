Москва нарастила объем экспорта транспортных средств и их комплектующих

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Общая сумма поставок транспортных средств и их комплектующих из Москвы за первую половину 2020 года составила $805,3 млн. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы со ссылкой на главу ведомства Алексея Фурсина.

"Транспортные средства и их комплектующие заняли первое место среди отраслей несырьевого неэнергетического экспорта столицы. Общая сумма поставок этих товаров за первые шесть месяцев 2020 года составила $805,3 млн", - приводит его слова пресс-служба.

По данным аналитики Московского экспортного центра (МЭЦ), подведомственного департаменту, объем экспорта транспортных средств и их комплектующих из столицы за первые шесть месяцев 2020 года вырос: экспорт грузовых автомобилей - на 137%, тормозов - на 131%, полувагонов - на 71%, шин и строительной промышленной техники - на 34%.

Основными импортерами этих видов товаров стали Китай, Казахстан, Белоруссия, Алжир и Нидерланды. Так, экспорт транспортных средств и их комплектующих из Москвы в Китай вырос на 90%, турбореактивных двигателей - на 65%. Показал рост и объем поставок в Белоруссию: например, экспорт железнодорожных колес увеличился на 67%, шин для легковых автомобилей - на 48%, сцеплений - на 19%. В то же время экспорт тягачей в Казахстан вырос на 49%, шин для грузовых автомобилей и автобусов - на 28%.

Александр Прохоров, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, отметил, что московские экспортеры стали осваивать новые регионы сбыта. "Рынок Латинской Америки активно осваивается московскими производителями. Например, в первом полугодии 2020 года транспортные средства были впервые экспортированы в Чили. При этом структура экспорта представлена больше комплектующими продуктами, а не готовыми транспортными средствами", - приводятся его слова в сообщении.

По аналитическим данным Центра поддержки и развития экспорта "Моспром", новыми рынками для столичных компаний также стали Демократическая Республика Конго, Южная Осетия, Эфиопия и Македония.