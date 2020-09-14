ФАС не зафиксировал нарушений при индексации в июле 2020 года тарифов на ЖКХ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила нарушений при индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах России в июле 2020 года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ФАС России.

"Антимонопольный орган не обнаружил нарушений ограничений, установленных правительством РФ. Ведомство обращает внимание, что каждом субъекте РФ применяется свой индекс изменения размера платы за коммунальные услуги и его превышений в разрезе регионов также не было выявлено", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что рост размера платы за жилищно-коммунальные услуги в июле 2020 года не превысил предельно допустимого значения в среднем по России. Как ранее сообщал ТАСС, 1 июля 2020 года тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексировали в России в среднем примерно на 4%.

Коммунальные тарифы в России индексируются раз в год с 2013 года для сдерживания инфляции. В 2019 году индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января 2019 года тарифы увеличились на 1,7%, с 1 июля - на 2,4%. В 2020 и последующих годах индексация тарифов ЖКХ будет происходить один раз в год с 1 июля.

Рост платежей на жилищно-коммунальные услуги регулируют органы власти. Ежегодно правительство РФ выпускает распоряжение, в котором устанавливается верхняя граница роста платежа за коммунальные ресурсы по каждому региону. При этом за ростом тарифов на ЖКУ по стране следит Федеральная антимонопольная служба, а в регионах - органы тарифного регулирования.