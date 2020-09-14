Nord Stream 2 обосновала в суде свою апелляцию против решения регулятора ФРГ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 - оператор проекта "Северный поток - 2" - подала в суд Дюссельдорфа обоснование своей апелляции против решения Федерального сетевого агентства ФРГ по отказу освободить газопровод от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора проекта.

"14 сентября 2020 года компания Nord Stream 2 представила обоснование своей апелляции (поданной 15 июня 2020 года) в Высший региональный суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства ФРГ об отклонении заявки компании на освобождение от действия измененной газовой директивы ЕС", - сообщили в операторе газопровода.