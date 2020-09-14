На Кубани восстановили сообщение с поселком, отрезанным от "большой земли" с 2018 года

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Строительство автомобильного моста через реку, разрушенного в результате непогоды еще в 2018 году, завершили в Апшеронском районе Краснодарского края. Мост соединяет поселок Станционный с другими населенными пунктами, движение по нему откроют в текущем месяце, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в понедельник.

Станционный расположен в долине реки Пшиш. В результате сильных дождей в 2018 году оказался разрушен автомобильный мост, соединяющий населенный пункт со станицей Куринской, жители остались отрезаны от внешнего мира. Властями Краснодарского края было принято решение восстановить транспортное сообщение с поселком в рамках госпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края", оперативно была восстановлена пешеходная часть моста.

"В Апшеронском районе в сентябре откроют движение по автомобильному мосту через реку Пшиш. Благодаря этому появится транспортное сообщение поселка Станционный со станицей Куринской. Пока существует только пешеходный мост", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что протяженность моста превышает 120 метров, а вместе с подходами к мосту - 287 метров, на реализацию проекта ушло 276,8 млн рублей из всех уровней бюджета. В администрации района ТАСС подтвердили, что мост достроен, ожидается его ввод в эксплуатацию.

В 2018 году в Краснодарском крае в результате ливней было подтоплено около 30 населенных пунктов, из-за поврежденных автодорог и железнодорожных путей прерывалось транспортное сообщение было подтоплено около 2,4 тыс. домовладений, в которых проживают более 5,3 тыс. человек.