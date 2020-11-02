Банкам может понадобиться до 500 млрд рублей резервов по реструктурированным займам

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российским банкам на горизонте года может понадобиться до 500 млрд рублей резервов по реструктурированным из-за пандемии кредитам, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".

"На горизонте года банкам может потребоваться резервирование в объеме до 500 млрд рублей по ссудам, реструктурированным из-за пандемии COVID-19", - отмечают аналитики.

По их оценкам, государственные меры по оказанию помощи банковскому сектору сгладили негативный эффект от экономического спада из-за пандемии и поддержали темпы кредитования и прибыльность банков. Портфель автокредитов снизился, но портфель необеспеченных потребкредитов показал небольшой прирост.

"Положительная динамика потребкредитования отчасти обусловлена "техническим" ростом за счет величины начисленных процентов из-за увеличения сроков кредитования по реструктурированным потребкредитам", - поясняют эксперты.

По подсчетам "Эксперт РА", совокупный объем недосозданных резервов банковского сектора составляет 1,7 трлн рублей. Резервирование проблемных ссуд может абсорбировать до половины прибыли, которую банки получат в 2021-2022 годах.

Во втором полугодии агентство прогнозирует оживление кредитования преимущественно в сегментах с высоким уровнем маржи - потребкредиты и кредиты малому бизнесу.