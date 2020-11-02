Глава Якутии заявил о росте добычи нефти и газа

ЯКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Рост показателей в добыче нефти, газа и золота отмечается за девять месяцев этого года в Якутии несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

"Конечно, пандемия значительно повлияла на состояние экономики республики. Однако несмотря на вводимые ограничения, в экономике республики отмечается рост по основным направлениям. За январь-сентябрь 2020 года (к январю-сентябрю 2019 года) отмечается рост добычи нефти - объемы добычи "черного золота" выросли на 12,9%. Рост обусловлен выходом на полную мощность трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" и роста добычи нефти ООО "Таас-Юрях нефтегазодобыча", ПАО "Сургутнефтегаз" и АО "РНГ", - сказал Николаев.

Он добавил, что наблюдается также и увеличение добычи природного газа - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добыча природного газа выросла в 3,2 раза благодаря реализации проекта по освоению Чаяндинского месторождения силами ПАО "Газпром" и ввода в декабре 2019 года магистрального газопровода "Сила Сибири".

Николаев добавил, что отмечается устойчивый рост и в золотодобывающей промышленности - по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, увеличение добычи золота составило 7,5% несмотря на высокую базу прошлого года - по итогам 2019 года Якутия добыла 36,5 тонн золота и вошла в тройку лидеров среди субъектов РФ.