Добыча угля в Якутии за девять месяцев упала почти на 10%

ЯКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Угледобыча в Якутии за девять месяцев этого года показала снижение почти на 10% на фоне снижения цен на сырье. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
"За девять месяцев этого года добыча угля упала на 9,8%. Это обусловлено плановым снижением объемов добычи компании "Колмар" в связи с падением цен на сырье", - сказал Николаев.
Тем не менее, по мнению главы региона, у отрасли большие перспективы развития. "В сентябре 2020 года состоялся запуск первой очереди проекта по строительству обогатительной фабрики "Инаглинская-2" - шахты "Инаглинская" и фабрики "Инаглинская-2" мощностью 6 млн. тонн угля в год. В 2023 году планируется завершить строительство второй очереди проекта, проектная мощность которого составит 12 млн тонн переработки угля в год", - отметил он.
Проект предусматривает формирование единого производственно-логистического комплекса по добыче, переработке и отгрузке угля. В единый производственно-логистический комплекс по добыче полезных ископаемых, их переработке, транспортировке и перевалке для дальнейшего экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) входит морской угольный терминал АО "ВаниноТрансУголь" (ВТУ) в поселке Ванино Хабаровского края, мощностью 12 млн тонн перевалки угля в год, который также запустился в сентябре этого года.