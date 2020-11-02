Добыча угля в Якутии за девять месяцев упала почти на 10%

ЯКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Угледобыча в Якутии за девять месяцев этого года показала снижение почти на 10% на фоне снижения цен на сырье. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

"За девять месяцев этого года добыча угля упала на 9,8%. Это обусловлено плановым снижением объемов добычи компании "Колмар" в связи с падением цен на сырье", - сказал Николаев.