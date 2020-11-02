"Камаз" приступил к разработке двигателя экокласса "Евро-6"

МОСКВА, 2 ноября./ТАСС/. "Камаз" приступил к разработке семейства шестицилиндровых двигателей экологического класса "Евро-6", серийное производство запланировано на 2024 год, говорится в сообщении автопроизводителя.

"В Научно-техническом центре "Камаза" в рамках проекта "Тибет" ведутся работы по созданию семейства рядных шестицилиндровых двигателей КАМАЗ-910.40 экологического уровня "Евро-6". Собран первый прототип двигателя", - говорится в сообщении.

По сравнению со своим предшественником, новый двигатель будет иметь в пять раз меньшие выбросы оксидов азота, в три раза - твердых частиц, в 2,5 раза - аммиака с отработавшими газами.

"Когда будут адаптированы все компоненты и завершены стендовые испытания, будем проводить испытания в составе автомобиля", - отметил главный специалист по перспективным двигателям Эдуард Алимгулов. - В планах - закупка портативных средств измерения выбросов вредных веществ, которые устанавливаются на автомобили. Работы в составе автомобиля запланированы на следующий год. Запуск двигателя в серийное производство планируется на январь 2024 года, еще через год в серию пойдет уже сам автомобиль".

Для производства новых моделей силовых агрегатов не нужно будет кардинально перенастраивать имеющуюся производственную линию. Основная оснастка останется неизменной, новые компоненты пойдут как дополнительные функции, уточнили в "Камазе".

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).