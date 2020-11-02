Премьер Белоруссии рассказал о восстановлении темпов роста экономики страны

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что экономика страны восстановила темпы роста до уровня, который наблюдался до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"По третьему кварталу мы уже практически догнали темп 2019 года. Хотя это все происходит в очень непростых условиях. Стабильно положительный вклад в ВВП вносят сельское хозяйство, строительство, информация и связь, финансовый сектор и наука", - заявил глава правительства в понедельник на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает БелТА.

По словам премьера, состояние экономики в Белоруссии лучше, чем в соседних странах. Он объяснил это в том числе принимаемыми в Белоруссии мерами по поддержке экономики на фоне общемирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "Фактически мы видим, что экономика Беларуси выбралась из небольшого проседания во втором квартале и сейчас достаточно устойчиво движется к задаче по выходу на 100% ВВП по отношению к уровню 2019 года", - констатировал премьер-министр.

Головченко назвал "сложной, но выполнимой при благоприятном стечении обстоятельств" задачу избежать сокращения объемов ВВП Белоруссии по итогам текущего года. Он пояснил, что под благоприятными обстоятельствами подразумевается отсутствие полного локдауна и ужесточения карантинных мер у основных торгово-экономических партнеров Белоруссии.

Премьер отметил, что белорусским предприятиям удалось реализовать образовавшиеся в связи с коронавирусным кризисом запасы произведенной продукции на $0,5 млрд. "Сальдо внешнеэкономической деятельности положительное - $1,2 млрд. В основном оно сформировано за счет услуг. Это хороший показатель". - отметил Головченко. Однако пока, по оценке правительства, недостаточно активно развивается сектор услуг в здравоохранении, спорте, туризме.

Премьер добавил, что если по итогам года инфляция в Белоруссии составит менее 10%, это будет неплохим результатом, несмотря на то, что в феврале, до пандемии, белорусский Нацбанк прогнозировал годовую инфляцию на уровне менее 5%.

Планы и ожидания

В ходе встречи президент и премьер обсуждали ситуацию в экономике и на ведущих предприятиях страны. Глава государства поставил перед правительством задачу обеспечить экономический рост на уровне не ниже показателей соседних с Белоруссией стран. "Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран", - сказал Лукашенко. В связи с этим президент Белоруссии подчеркнул необходимость поиска рынков сбыта для белорусской продукции.