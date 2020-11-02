Российская технология контроля за заражением трубопроводов готова к применению

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Технология наблюдения за бактериальном заражением, разработанная стартапом Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) "Роснано", готова к включению в стандарт безопасности нефтяного оборудования и дальнейшему массовому применению, сообщает в понедельник пресс-служба Роснано.

"Разработанная биотехнологическим стартапом BioScreen (входит в группу компаний "ТехноСпарк" ФИОП "Роснано" - прим. ТАСС) технология мониторинга бактериального заражения готова к включению в стандарт технической безопасности нефтяного оборудования и массовому применению. Ее использование позволит снизить материальный и экологический ущерб от выхода из строя нефтепромыслового оборудования", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что компания, используя платформенное решение "ТехноСпарка" для индустриальной микробиологии, определяет восемь классов разрушающих трубопроводы микроорганизмов. Для каждого из них необходим отдельный метод борьбы. На основе данных сервиса технологи могут точно подобрать биоциды для предотвращения повреждения оборудования и разлива нефти.

"Переход с классического микробиологического посева на секвенирование нового поколения NGS (next generation sequencing), которое используем мы, - это переход из аналоговых методов к цифровым. Инновационные нефтесервисные компании уже опробовали нашу технологию и получили точные массивы данных, которые позволяют осуществить симбиоз big data и прикладных исследований", - приводит пресс-служба слова технического директора компании-разработчика Глеба Спешилова.

Компания разрабатывает технологию с 2018 года, в этом году она выпустила на рынок новую расширенную версию анализа и провела исследование более 60 проб из нефтяных месторождений России. Анализ проводили для действующих скважин и геологоразведки месторождений, где было необходимо оценить потенциальные риски.

"Мы надеемся, что и в России в ближайшее время наша быстрая и точная технология будет включена в российские рекомендации, и нефтяники оптимизируют свои методы борьбы с микробиологической коррозией", - добавил представитель компании-разработчика.

"Роснано", ФИОП и BioScreen

АО "Роснано" создано в 2011 году в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий.

Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданная в декабре 2013 года управляющая компания "Роснано", которую возглавляет Анатолий Чубайс. В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития.

BioScreen - первый в России сервис по высокоточному микробиологическому мониторингу нефтепромысловых объектов. Компания проводит микробиологическое профилирование проб при помощи секвенирования нового поколения. Этот метод значительно быстрее классических методов, при этом дает точные количественные данные и практически исключает влияние человеческого фактора на результат анализов.