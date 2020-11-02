Число претендентов на премию "Лучший российский экспортер" выросло до 1,7 тыс.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число претендентов на всероссийскую премию "Лучший российский экспортер" в 2020 году выросло до 1,7 тыс. против 1,6 тыс. в 2019 году. Об этом на заседании Федеральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса "Экспортер года" сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

"В прошлом году мы получили около 1 600 заявок на участие, в кризисном 2020 году - свыше 1 700. Более того, в этом году мы стали свидетелями активной конкуренции за премию в каждом федеральном округе", - сказала она.

Никишина напомнила, что впервые премия лучшим экспортерам в современной истории России была учреждена в 1998 году, она называлась "Лучший российский экспортер". РЭЦ присуждает премию "Экспортер года" с 2015 года. В 2019 году премия получила федеральный статус, а конкурс официально стал всероссийским.

"Эта премия создана для поддержки, популяризации и продвижения отечественного бизнеса, ориентированного на несырьевой и неэнергетический экспорт. Ключевая задача - признать на государственном уровне достижения экспортеров", - сказала Никишина. 2 ноября из 85 победителей окружных этапов выбраны 12 победителей.

Никишина также сообщила, что в 2020 году впервые премия вручается в номинации "Трейдер года" - отдельно для крупного бизнеса и для малого и среднего предпринимательства (МСП). Победителями среди крупного бизнеса стало ООО "Продэкс" из республики Татарстан, в сфере МСП - ООО "Пенетрон-Экспорт" из Свердловской области.

Победителями в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса в категории "крупный бизнес" стали "Нижегородский масложировой комбинат" из Нижегородской области, ООО "Ресурс" из Челябинской области и "КРЦ "ЭФКО-Каскад" из Белгородской области, а также в категории малого бизнеса - "Фирма "Торговый Дом "Ярмарка" из республики Карелия, "Кубанская продуктовая компания" из Краснодарского края и ООО "Кедр Экспорт" из Кемеровской области.

Кроме того, конкурс проводился для крупного бизнеса и МСП в номинациях "Экспортер года в сфере промышленности" (победитель среди крупного бизнеса - Автомобильный завод "Урал" из Челябинской области, среди МСП - ООО "Айс-Плюс" из Московской области и ООО "Ассоциация медицины и аналитики" из Санкт-Петербурга); "Экспортер года в сфере услуг" (победитель в категории крупного бизнеса - ООО "Траско" из Московской области", в категории малого и среднего предпринимательства - ИП "Профессиональные решения" из Пермского края); "Экспортер года в сфере высоких технологий" (победитель в категории "крупный бизнес" - ООО "Герофарм" из Санкт-Петербурга, в категории малого и среднего предпринимательства - ООО "Нейрософт" из Ивановской области), а также без разделения на виды бизнеса в номинациях "Новая география" (победитель - "Кубань-вино" из Краснодарского края) и "Прорыв года" (победитель - ООО "Соя АНК из Амурской области).

Критерии конкурса

В состав федеральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса "Экспортер года" вошли Никишина, заместитель председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Даниил Алгульян, заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович, а также представители деловых общественных объединений, в том числе генеральный директор АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" Александр Браверман, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Александр Калинин, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент Общероссийской общественной организации "Делова Россия" Алексей Репик и президент Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александр Шохин.

Выбор номинантов был основан на двух перекрестных подходах: электронное автоматическое ранжирование с использованием искусственного интеллекта, а также экспертиза членов Единой окружной конкурсной комиссии. Для обеспечения открытости конкурсных процедур экспертный отбор Единой окружной конкурсной комиссии проходил в прямом эфире с участием руководства региональных Центров поддержки экспорта и отраслевых министерств из 82 регионов страны. Основным критерием отбора стали три ключевых показателя: оценка экспортной деятельности, оценка международного продвижения и уровень экспортной активности.