На реализацию местных инициатив в Дагестане в 2020 году направят почти 270 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Общий объем финансирования по республиканской программе "Местные инициативы" в Дагестане, предполагающей реализацию социально значимых проектов муниципальных образований, в 2020 году составит 269,6 млн рублей, сообщил в Instagram министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов.

"Общий объем субсидии по всем проектам - 181,448 млн рублей. Помимо субсидии из республиканского бюджета, на указанные проекты выделено 28,1 млн рублей из муниципальных бюджетов муниципальных образований и 60 млн рублей - средства меценатов, всего 269,6 млн рублей", - сообщил Султанов.

В этом году победителями конкурсного отбора стали 73 проекта, направленные на развитие общественной инфраструктуры в 27 муниципальных образований республики. Как уточнил Султанов, их них, в частности, 31 проект - по строительству и обустройству спортивных объектов, 17 проектов по благоустройству скверов, парковых зон и отдельных территорий, 12 - по строительству и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения, семь - по ремонту объектов культуры и образования, а также проекты по ремонту дошкольных образовательных учреждений, по ремонту объектов ЖКХ и другие.

В октябре Султанов сообщал ТАСС, что всего в этом году на конкурс было подано 197 заявок от 42 муниципальных образований на общую сумму 581,4 млн рублей.

Программа "Местные инициативы" предполагает реализацию проектов муниципалитетов в разных отраслях, их финансирование осуществляется из бюджета республики, из муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. В прошлом году в рамках программы "Местные инициативы" было реализовано около 100 проектов местных инициатив на общую сумму более 416 млн рублей.