"Известия": Минэкономразвития предложило проводить проверки бизнеса в 2021 году онлайн

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) разработало проект постановления о проведении плановых проверок бизнеса в 2021 году онлайн. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на документ министерства.

"Проверки в дистанционном формате - одна из мер, которые были предприняты в начале апреля 2020 года в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По общему правилу, все проверки должны были проводиться дистанционно, посредством аудио и видео. Исключения допускались только по согласованию с прокуратурой, по поручению президента или правительства. В целом контролерам удалось проводить проверки и с учетом таких ограничений", - заявили в МЭР.

В ведомстве отметили, что, в отличие от других "антиковидных мер", данный проект постановления не обязывает надзорные органы проводить проверки дистанционно, а "лишь дает надзорным органам такую возможность".

"Проведение проверок в дистанционном формате позволяет не тратить время контролера на дорогу, снижает административную нагрузку на бизнес, а также препятствует контактам между людьми, а значит, и распространению вирусной инфекции", - добавили в министерстве.

Кроме того, проект предусматривает возможность замены плановых проверок длительностью до 20 дней инспекционным визитом длительность до одного дня, а также предлагает в два раза сократить максимальный срок проведения плановой выездной проверки и ограничить его 10 днями.

В кабмине изданию заявили, что проект постановления в правительство пока не поступал.