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Возобновление авиасообщения России с другими странами
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"Победа" возобновит полеты из Москвы в Дубай с 28 ноября

Рейсы будут выполняться один раз в неделю

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" возобновит полеты, прерванные на фоне пандемии коронавируса, из Москвы в Дубай с 28 ноября, следует из информации на сайте компании.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю - по субботам. Билеты по этому направлению появились в продаже сегодня.

На данный момент это второе международное направление лоукостера. Сейчас он также летает в Турцию из Москвы, Казани и Уфы.

На данный момент в ОАЭ также осуществляет полеты "Аэрофлот". Россия прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами весной из-за пандемии. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию на Мальдивы и на Кубу.

Теги
ОАЭРоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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