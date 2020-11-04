Парижская биржа открылась падением главного индекса на 1,39% на фоне выборов в США

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Основной индекс CAC-40, отражающий среднее значение котировок крупнейших компаний на Парижской бирже, на открытии торгов в среду снизился на 1,39%, до 4 738,96 пункта. Об этом свидетельствуют данные, которые транслирует в интернете биржевая площадка.

Во вторник на фоне начавшегося в США голосования на выборах президента, этот показатель вырос за день на 2,84% и к закрытию торгов составлял 4805,61 пункта.

Более чем на 3% просели акции французских банков Societe Generale и BNP Paribas, свыше 4% потерял французский автопроизводитель Renault и более 2,5% составила потеря стоимости ценных бумаг концерна PSA (Peugeot Soci t Anonyme, Акционерное общество Пежо). Одной из немногих компаний, чьи акции демонстрируют рост, остается французская фармакологическая корпорация Sanofi (+3% на открытии), в зеленой зоне уверенно держится и транснациональная компания Teleperfomance (+2,38%).

Как отмечает экономический портал "Бурс директ", данный спад стал реакцией на несоответствие озвучивавшихся ранее французскими СМИ прогнозов об уверенной победе демократов на президентских выборах в США с результатами этого утра, когда выяснилось, что разрыв между действующим президентом Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джозефом Байденом в действительности не так уж велик и продолжает сокращаться. По подсчетам телеканала Fox News, Байден может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, а Трамп - на 213 голосов. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами выборщиков

В среду утром торги на Лондонской бирже и во Франкфурте открылись снижением основных индексов. За несколько часов до этого торги на биржах США закрылись уверенным ростом ключевых индексов в день всеобщих выборов (Dow Jones +2,05%, до 27 477,40 пункта, S&P 500 +1,78%, до 3 369,16 пункта, Nasdaq +1,85%, до 11 160,57 пункта). Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию торгов вырос на 1,72% по сравнению с уровнем 2 ноября. Торги на Шанхайской фондовой бирже также завершились небольшим ростом котировок, однако сильных колебаний на фоне выборов в США отмечено не было.