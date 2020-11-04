РФ рассчитывает подписать с Японией соглашение о сотрудничестве по водороду

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Россия в настоящее время ведет переговоры с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, а также рядом японских компаний по вопросу заключения соглашения на поставки в Японию водорода. Об этом в интервью японской деловой газете Nikkei, изложение которого было опубликовано в среду, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Как пишет газета, Сорокин связывает большие надежды со спросом на водород в Японии. Он рассказал, что Россия уже начала переговоры по вопросу поставок водорода с Министерством экономики, торговли и промышленности, а также японскими компаниями. Он также выразил надежду на то, что будет подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве, отмечает Nikkei.

В беседе с японским деловым изданием Сорокин также рассказал об энергостратегии РФ, которая предполагает экспорт 2 млн тонн водорода к 2035 году. По его словам, "обещающими направлениями российского экспорта водорода могут стать азиатские страны, включая Японию, Китай и Южную Корею, а также европейские страны, включая Германию и Францию".

По данным Nikkei, одной из японских компаний, ведущих переговоры с российской стороной о поставках водорода, является гигант тяжелой промышленности Kawasaki Heavy Industries.

Ранее Минэнерго РФ внесло в правительство проект плана мероприятий по развитию водородной энергетики в 2020-2024 годах. План предусматривает совершенствование нормативной базы и техрегулирования производства, транспортировки, хранения и использования водорода, а также поддержку реализации пилотных проектов в области его производства. Первыми производителями водорода в 2024 году могут стать "Газпром" и Росатом.

Энергостратегия РФ предполагает экспорт 200 тыс. тонн водорода к 2024 году, а к 2035 году - 2 млн тонн.