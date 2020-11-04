СМИ: в Китае взлетел курс акций компании, название которой звучит как "Трамп выигрывает"

ТАСС, 4 ноября. Курс акций компании Wisesoft, китайский вариант названия которой созвучен фразе "Трамп крупно выигрывает", подскочил почти на 10% в день выборов президента в США. Как сообщило в среду американское издание Business Insider , похожая ситуация наблюдалась в 2016 году, когда кандидат от республиканцев получил раннее преимущество при подсчете поданных на выборах голосов.

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Акции китайской компании Wisesoft на фондовой бирже в Шэньчжэне выросли на 9,8% в день нынешних президентских выборов в США, а в 2016 году, когда Трамп неожиданно победил, они также значительно поднялись - на 6,4%, отмечает издание.

Китайский вариант названия компании Wisesoft - "Чуань Да Чжи Шэн" - при произнесении напоминает фразу "Трамп крупно выигрывает". В китайском языке фамилия Дональда Трампа передается как "Чуань Пу". Компания, отмечает издание, никак не связана с действующим президентом США.

Если взять показатели индекса "Шанхай композит", отражающего ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, то акции Wisesoft к нынешнему дню подорожали на 17% в годовом исчислении.

Основная продукция компании - системы управления воздушным движением, она базируется в городе Чэнду (провинция Сычуань).