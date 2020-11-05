В Роскачестве составили рекомендации по выбору зимних курток

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Роскачество составило рекомендации по выбору зимних курток и напомнило, что только пуховые куртки могут выдержать низкие температуры, синтетические - можно носить до -40 градусов. Об этом говорится в сообщении организации.

"Только пуховые куртки могут быть очень теплыми (-50 ºС), а синтетические сложно изготовить для температуры ниже -40 ºС. Поэтому большинство синтетических курток используется при небольшом морозе, а пуховые - при сильном", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным экспертов, при покупке куртки можно понять, какой наполнитель в ней присутствует. Пух более мягкий на ощупь, а полиэстерные волокна более грубые и "скрипят" или "похрустывают" между пальцами. Также при надавливании на куртку с наполнителем синтетический утеплитель будет ощущаться как "пружина", тем временем натуральный будет мягко проминаться.

В Роскачестве также напомнили, что если одежда содержит более 30% пера, она становится на ощупь грубой. Практически все качественные пуховики содержат в составе утеплителя не менее 70% пуха и только 30% пера. "Изделий, которые на 100% состоят из пуха, практически не бывает, а если встречаются редкие модели -- стоимость их достаточно высокая", - подчеркнули в организации.

Согласно законодательству, маркировка товаров должна содержать исчерпывающую информацию о производителе, изготовителе и поставщиках/импортерах (при наличии). Как пояснили в Роскачестве, это необходимо, чтобы потребитель знал, куда обратиться с претензиями к качеству приобретенной им вещи. Независимо от того, где произведен товар, если он реализуется в России, в маркировке должна содержаться полезная для потребителей информация на русском языке. На этикетке должны быть указаны состав использованных материалов и информация о наполнителе.

При выборе наполнителя Роскачество советует опираться на такие факторы, как наличие аллергии на натуральные наполнители. "Если таковая имеется, лучше обратить внимание на гипоаллергенные синтетические материалы", - советуют в организации. Кроме того, необходимо помнить о температуре воздуха и погодных условиях, при которых планируется носить верхнюю одежду. Наконец, потребитель должен быть готов должным образом ухаживать за изделием для продолжения его срока службы.