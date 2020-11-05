Компании в сфере логистики и судостроения хотят войти в первый промышленный парк Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Компании в сфере судостроения, логистики и жилищного строительства подписали предварительные соглашения на размещение производств и аренду земельных участков в первом в Приморье промышленном парке "Большой Камень". Его строительство должно начаться в 2021 году, сообщила в четверг пресс-служба краевого правительства.

"Начато формирование списка потенциальных резидентов промышленного парка "Большой Камень". <...> В АО "Корпорация развития Приморского края" отмечают, что начало строительства промышленного парка запланировано на 2021 год. <...> Уже достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве с ССК "Звезда" и ООО "Красный вымпел" (дочерней компанией "Доброфлота"). Также участвовать в проекте хотят компании в сфере строительства маломерных судов, логистики, производства комплектующих деталей для кораблестроения, железобетонных изделий и другие", - говорится в сообщении.

Заявки принимаются от любых компаний, но, если возникнет необходимость отбора резидентов, выберут тех, чья деятельность соответствует приоритетным направлениям развития Приморского края. В пресс-службе Корпорации развития Приморского края ТАСС уточнили, что, по предварительным оценкам, в промышленном парке будет создано как минимум 600 новых рабочих мест.

По предварительным расчетам, стоимость аренды для резидентов промпарка составит 200 рублей за квадратный метр помещения или 28,5 тыс. рублей за 1 гектар земельного участка. Зампред регионального правительства Константин Шестаков отмечал, что крупное предприятие, в данном случае ССК "Звезда", традиционно становится магнитом для малого и среднего бизнеса. В Приморье должны появиться собственные производители комплектующих и расходных материалов, которые требуются для отделки и оснащения судов. Площадкой для создания таких предприятий и должен стать промышленный парк "Большой Камень".

Промпарк для малого и среднего бизнеса

Он должен стать первым в Приморье промышленным парком для малого и среднего бизнеса. Это многопрофильная производственная площадка на общей территории в более чем 170 гектаров, которая включит в себя производственный цех и площадку для складирования продукции. Для сдачи в аренду будут построены административно-бытовые корпуса, в том числе офисные и бытовые помещения, в планах - создание инфраструктуры для применения процедуры свободной таможенной зоны, предоставление в аренду земельных участков резидентам под самостоятельное строительство необходимых объектов.

В Большом Камне по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется стратегический проект по строительству судостроительного комплекса "Звезда", первой в России верфи крупнотоннажного судостроения, для ее поддержки здесь создана ТОР "Большой Камень". До 2024 года будет создано более 15,3 тыс. рабочих мест, по прогнозам городской администрации, с учетом членов семей работников численность населения города увеличится с 39 тыс. до 53 тыс. человек.