РБК: "Сбер" обсудит с администрацией президента варианты покупки Lenta.ru и Газета.ru

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. "Сбер" обратился в администрацию президента для поиска вариантов покупки Lenta.ru и Газета.ru. Об этом в четверг пишет РБК со ссылкой на федеральных чиновников.

Сбербанк обсудит с администрацией возможные модели сделки, потому что на данный момент закон не допускает банк к владению интернет-СМИ. В акционерном капитале Сбербанка по состоянию на 31 августа 2020 года 43,5% принадлежит юрлицам - нерезидентам России, подчеркивает издание. По закону "О СМИ" от 2016 года иностранцам запрещено владеть более 20 % в компании - учредителе любого российского СМИ.

О сделке

Согласно сообщению группы "Сбера" от 29 октября, "Сбер" консолидировал 100% Rambler и выкупил у бизнесмена Александра Мамута 45% доли в Rambler Group. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку.

Отмечается, что основные направления дальнейшего развития группы предполагают инвестиции в технологии медиасервисов, производство собственного контента, расширение каталога фильмов и сериалов. "Сбер" сохранит фокус на ускоренный рост рыночной доли Okko с целью сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России.