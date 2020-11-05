Торги на Лондонской фондовой бирже открылись ростом

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи вырос в четверг после открытия торгов на 0,5% на фоне продолжающегося подсчета голосов после президентских выборов в США.

Индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, вырос на 29 пунктов, до 5 912 пунктов. Более широкий индекс FTSE 250 также вырос на 0,5%, прибавив 90 пунктов и достигнув отметки в 17 886 пунктов, свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Во вторник в США состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.