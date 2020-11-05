Путин положительно оценил показатели развития Тульской области

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил Тульскую область за достигнутые результаты в экономике и социальной сфере.

"Тульская область у нас, безусловно, в России занимает хорошие позиции по целому ряду основных показателей: здесь и рост регионального продукта опережающими темпами двигается по сравнению с другими регионами, многими, во всяком случае, растет промышленное производство, сельхозпроизводство, увеличиваются инвестиции в основной капитал, причем так заметно", - сказал глава государства в четверг на встрече в режиме видеоконференции с губернатором региона Алексеем Дюминым.

По данным Путина, в Тульской области рост инвестиций в основной капитал составил 22,9% за предыдущие полтора-два года, хотя в целом по стране - 7,2%. "Это очень хороший задел на будущее", - оценил президент. Он также обратил внимание на то, что "объем строительных работ увеличивается хорошими темпами".

В социальной сфере глава государства отметил "высокую обеспеченность образовательной инфраструктуры и низкий по сравнению со многими другими регионами уровень безработицы".

При этом Путин признал, что в Тульской области есть "и проблемные вопросы".

Отток населения и экология

Руководству Тульской области следует больше внимания уделять вопросам сокращения численности постоянного населения региона и теме экологии, считает Путин.

Глава государства поднял вопрос о заметном сокращении численности постоянного населения в регионе. "По этой позиции, вы знаете об этом, Тульская область, к сожалению, занимает одно из первых мест", - заметил Путин, подчеркнув, что видит несколько причин сложившейся ситуации. По его мнению, одна из них - это возрастная структура населения, однако дело не только в этом.

"Я бы хотел обратить ваше внимание на два обстоятельства. Первое - это, конечно, экология. И понятно, это вопрос чисто объективного характера. Большое сосредоточение на достаточно компактной территории промышленного производства, причем самого разного направления: это и химия, это энергетика, металлургическая промышленность", - сказал президент.

Вторым аспектом, озвученным российским лидером, стала необходимость четкого исполнения законодательства в области экологии. "В этой связи, конечно, нужно обращать внимание на то, чтобы безусловно выполнять требования закона, которые предъявляются к деятельности промышленных предприятий. Вот здесь, конечно, велика роль и ваша как руководителя региона, и тех людей, которые призваны следить за соблюдением соответствующих норм в сфере промышленного производства, имея в виду выбросы и в атмосферу, и в почву, воду и так далее", - сказал Путин главе Тульской области.

Расселение из аварийного жилья

Путин также потребовал ускорить темпы расселения из аварийного жилья в регионе. "Хотелось бы, чтобы это обновление [жилого фонда] шло более быстрыми темпами", - сказал президент.

Глава государства отметил, что по объему аварийного жилья Тульская область до сих пор занимает одно из первых мест в стране. "Знаю, сам был в Тульской области, смотрел неоднократно, из прошлого все это досталось и требует больших капиталовложений, прекрасно понимаю, - добавил Путин. - Знаю, что и обновление идет".

При этом он назвал хорошими объемы ввода нового жилья в регионе, заметив, что и эти результаты могли бы быть лучше. "Надеюсь, что, сохраняя темпы в строительной отрасли, вам удастся решить и эту задачу, - сказал президент. - Ясно, что самостоятельно это сделать очень сложно, поэтому давайте при следующей встрече, мы договорились увидеться с вами и в очном порядке, подготовьте соответствующие предложения". "Нужно этому уделить первостепенное внимание", - подчеркнул глава государства, отметив, что обеспечение жильем, доступность медицины и экология влияют в том числе на демографическую ситуацию.

"Но в целом тенденции очень хорошие, позитивные, - сказал Путин. - Хочу пожелать вам успехов. И при следующей встрече прошу вас доложить мне о том, как идет работа по этим ключевым, очень болезненным, я понимаю, сложным, и в отдельных случаях капиталоемким проблемам".