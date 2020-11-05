Хайнань учредил первый целевой фонд по поддержке высококлассных специалистов

ХАЙКОУ, 5 ноября. /ТАСС/. Первый государственный инвестиционный фонд по поддержке талантливых специалистов и предпринимателей начал функционировать в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Начальный объем фонда составляет более 210 млн юаней (свыше $31 млн), ожидается, что в дальнейшем он будет увеличен до 1 млрд юаней (примерно $150 млн), уточняет издание. Финансовая организация будет инвестировать средства в предприятия, созданные при участии высококлассных специалистов и находящиеся на раннем или среднем этапах развития.

Фонд заключил соглашения о стратегическом сотрудничестве с индустриальным парком Санья - наукоградом залива Ячжоу, Гарантийным фондом финансирования провинции Хайнань и филиалом Китайского торгового банка (China Merchants Bank) в Хайкоу. Посредством целевого фонда власти провинции планируют содействовать привлечению социального капитала и созданию талантливыми специалистами инновационных предприятий на Хайнане.

В последние годы руководство Хайнаня проводит целенаправленную политику по привлечению на остров высокопрофессиональных работников, в том числе из-за границы. Для ценных кадров установлен льготный подоходный налог, максимальная ставка которого составляет 15%. Иностранные специалисты и члены их семей имеют возможность оформить временное проживание на срок до пяти лет, а также вид на жительство.

В рамках проекта создания зоны свободной торговли на Хайнане власти КНР последовательно создают привлекательные условия для бизнеса и предпринимательства. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.